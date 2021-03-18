«Вегас» победил «Сан-Хосе», Кныжов закончил матч с показателем «-2»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:4.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов закончил матч с показателем полезности «-2» и единственный из своего звена не набрал ни одного очка — его партнеры отметились результативными передачами.

После этого матча «Вегас» с 41 очком лидирует в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 25 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 5:4 (1:0, 0:3, 4:1)

Голы: Теодор — 5 (Пачиоретти), 3:45 — 1:0. Нието — 5 (Майер, Хертл), 26:21 — 1:1. Ферраро — 1 (Леонард, Кейн), 27:57 — 1:2. Лабанк — 8 (Кейн, Ферраро), 35:07 — 1:3. Гласс — 4 (бол., Теодор, Стоун), 46:43 — 2:3. Хэг — 3 (Маршессо, Карлссон), 50:03 — 3:3. Ривз — 1 (Носек, Уайтклауд), 52:27 — 4:3. Мартинес — 3 (бол., Носек, Теодор), 54:46 — 5:3. Кейн — 12 (бол., Карлссон, Хертл), 55:54 — 5:4.

Вратари: Флери — Дубник (58:29).

Штраф: 16 — 20.

Броски: 37 (10+11+16) — 33 (11+16+6).

Наши: — - Кныжов (17.11/0/-2).

18 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.