«Лос-Анджелес» победил «Сент-Луис», у Тарасенко «-1»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:1.

На шайбы Дрю Даути, Карла Грундстрема, Тревора Мура и Анже Копитара гости ответили точным броском Майка Хофманна. Российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко закончил матч с показателем полезности «-1».

После этого матча «Лос-Анджелес» с 30 очками занимает пятое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 33 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Даути — 7 (бол., Копитар, Иафалло), 3:21 — 1:0. Грундстрем — 4 (Мур, Андерсон-Долан), 4:19 — 2:0. Мур — 3 (Уокер, Андерсон-Долан), 14:11 — 3:0. Хоффман — 8, 36:29 — 3:1. Копитар — 8 (п.в., Петерсен, Даути), 58:20 — 4:1.

Вратари: Петерсен — Биннингтон (56:18 — 58:20).

Штраф: 7 — 9.

Броски: 24 (9+7+8) — 20 (3+11+6).

Наши: — - Тарасенко (18.51/0/-1).

18 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.