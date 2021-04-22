«Вегас» одержал 8-ю победу подряд

«Вегас» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Для «Голден Найтс» эта победа стала восьмой кряду.

«Вегас» лидирует в Западном дивизионе и гарантировал себе участие в плей-офф. «Сан-Хосе» идет на 6-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Майер — 9 (Келльман), 2:38 — 0:1. Маршессо — 12 (Карлссон, Мартинес), 6:51 — 1:1. Хертл — 14 (Марло, Карлссон), 31:07 — 1:2. Стоун — 18 (бол., Пачиоретти, Теодор), 32:52 — 2:2. Так — 17 (Теодор, Маршессо), 39:10 — 3:2. Маршессо — 13 (Янмарк), 53:18 — 4:2. Янмарк — 11 (п.в., Маршессо), 59:04 — 5:2.

Вратари: Флери — Корженарж (57:43 — 59:04).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (19+10+11) — 33 (8+12+13).

Наши: — - Кныжов (18.19/1/-2).

22 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.