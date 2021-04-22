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Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Аризону»

06:36
22 апреля. «Аризона» — «Миннесота» — 1:4. Кирилл Капризов. Фото nhl.com
22 апреля. «Аризона» — «Миннесота» — 1:4. Кирилл Капризов. Фото nhl.com
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«Миннесота» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Уайлд» одержали пятую победу кряду.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сыграл 16 минут отметился одним голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Дворак — 13 (бол., Педерсон, Кессел), 7:38 — 1:0. Фиала — 16 (Штурм, Коул), 22:58 — 1:1. Фолиньо — 8 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 44:32 — 1:2. Капризов — 19 (Зуккарелло), 58:20 — 1:3. Штурм — 7 (п.в.), 59:48 — 1:4.

Вратари: Кемпер (59:20 — 59:48) — Тэлбот.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 40 (14+17+9) — 23 (9+7+7).

Наши: Любушкин (12.04/1/0) — Капризов (16.05/4/+1).

22 апреля. Глендейл. Gila River Arena.

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