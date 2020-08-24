«Вегас» разгромил «Ванкувер» в первом матче серии

«Вегас» одержал победу над «Ванкувером» (5:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал — 1-0 в пользу «Голден Найтс».

В составе «Вегаса» отличились нападающие Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Марк Стоун, Алекс Так и Макс Пачоретти.

Следующая встреча между командами пройдет 26 августа.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала Западной конференции

Первый матч

«Вегас» — «Ванкувер» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Маршессо — 3 (Смит, Теодор), 11:37 — 1:0. Смит — 4 (бол., Так, Мартинес), 22:13 — 2:0. Стоун — 5 (Шмидт, Карлссон), 31:35 — 3:0. Так — 5 (Казинс, Теодор), 36:34 — 4:0. Пачоретти — 2 (Стоун, Стивенсон), 50:47 — 5:0.

Вратари: Ленер — Маркстрем (Демко, 51:34).

Штраф: 2 — 16.

Броски: 39 (12+15+12) — 26 (8+11+7).

Наши: — - -.

Счет в серии: 1-0

24 августа. Эдмонтон. Rogers Place.