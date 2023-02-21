«Вегас» поместил Мироманова в список травмированных

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний россиянин в текущем сезоне провел 14 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков. Также на его счету 13 (6+7) очков в 17 матчах АХЛ.