Малкин после поражения «Питтсбурга» от «Айлендерс»: «Борьба за плей-офф еще не закончена. Мы попадем туда»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Айлендерс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы должны играть одинаково и когда имеем преимущество в две шайбы, и в одну. Не нужно ждать — надо пытаться победить. Продолжать двигаться, пытаться прессинговать соперника. В последних матчах мы чувствовали, как на нас давят. Нам нужны очки. Мы слишком долго ждем, а соперники резко меняют ход игры.

Если мы будем биться за каждый метр площадки, если будем стараться, то победы придут. У нас отличная команда, я верю во всех. Если будем играть целостно, то попадем в плей-офф. Завтра нужно немного отдохнуть. У нас есть несколько дней до следующего матча. Надо просто сохранять фокус и позитивный настрой, поддерживать друг друга. Борьба еще не закончена. Да, нам нужно много побед, но я думаю, что все будет в порядке», — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина.

«Питтсбург» занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 63 очками в 56 матчах.