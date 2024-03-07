«Вегас» обменяет Мироманова в «Калгари»

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов может быть обменян в «Калгари», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, «Голден Найтс» намерены обменять 26-летнего россиянина и выбор в первом раунде драфта-2024 на защитника «Флэймз» Ноа Ханифина.

В текущем сезоне Мироманов провел 4 матча в НХЛ и не набрал очков. В 5 играх АХЛ на его счету 6 (1+5) очков.