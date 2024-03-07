Афанасьев оформил две результативные передачи в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде уступил «Манитобе» со счетом 4:5.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев сделал две результативные передачи, вратарь Ярослав Аскаров отразил 32 броска из 37. Форвард фарм-клуба «Виннипега» Никита Чибриков сделал результативный пас.

В текущем сезоне 23-летний Афанасьев провел 45 матчей в АХЛ, в которых набрал 46 (22+24) очков. У 21-летнего Чибрикова 36 (15+21) очков в 51 встрече.