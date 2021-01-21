«Вегас» обыграл «Аризону»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:2. У «Голден Найтс» дубль оформил Ши Теодор.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Аризона» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Теодор — 1 (Мартинес, Так), 5:18 — 1:0. Пьетранджело — 1 (Так, Колесар), 8:33 — 2:0. Стоун — 2 (Пачоретти, Хэйг), 30:39 — 3:0. Шмолц - 2 (Каджула), 31:52 — 3:1. Теодор — 2 (Смит, Маршессо), 45:01 — 4:1. Так — 2 (бол., Стоун, Пьетранджело), 46:14 — 5:1. Кессел — 4 (Чикран, Дворак), 47:38 — 5:2.

Вратари: Флери — Кюмпер.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 29 (9+12+8) — 23 (5+8+10).

21 января. Парадайс. T-Mobile Arena.