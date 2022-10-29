«Анахайм» потерпел 7-е поражение подряд. «Дакс» не одержали ни одной победы в основное время в этом сезоне

«Вегас» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд. «Дакс» проиграли седьмую встречу кряду.

Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов провел на льду 19 минут 51 секунду. Он отметился тремя бросками и двумя силовыми приемами. Команда не пропустила ни одной шайбы, когда россиянин был на площадке.

«Вегас» набрал 14 очков и лидирует в Западной конференции. «Анахайм» идет на последней строчке с 3-мя очками.