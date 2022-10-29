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Сегодня, 03:40

«Анахайм» потерпел 7-е поражение подряд. «Дакс» не одержали ни одной победы в основное время в этом сезоне

«Анахайм» потерпел 7-е поражение подряд в НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд. «Дакс» проиграли седьмую встречу кряду.

Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов провел на льду 19 минут 51 секунду. Он отметился тремя бросками и двумя силовыми приемами. Команда не пропустила ни одной шайбы, когда россиянин был на площадке.

«Вегас» набрал 14 очков и лидирует в Западной конференции. «Анахайм» идет на последней строчке с 3-мя очками.

Дмитрий Куликов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вегас Голден Найтс
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Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Каролина 6 4 2 9
3 Питтсбург 7 4 3 9
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Вашингтон 8 4 4 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Сан-Хосе 10 3 7 6
7 Ванкувер 8 1 7 4
8 Анахайм 7 1 6 3
Результаты / календарь
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3.11
29.10 01:00
Вегас – Анахайм
 - : -
29.10 02:00
Каролина – Айлендерс
- : -
29.10 02:00
Коламбус – Бостон
 - : -
29.10 02:00
Нью-Джерси – Колорадо
 - : -
29.10 05:00
Ванкувер – Питтсбург
 - : -
29.10 05:30
Аризона – Виннипег
 - : -
29.10 21:00
Даллас – Рейнджерс
- : -
29.10 23:00
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
29.10 23:00
Флорида – Оттава
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 8 15
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 15
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 8
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 1.17
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
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