«Анахайм» потерпел 7-е поражение подряд. «Дакс» не одержали ни одной победы в основное время в этом сезоне
«Анахайм» потерпел 7-е поражение подряд в НХЛ
«Вегас» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд. «Дакс» проиграли седьмую встречу кряду.
Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов провел на льду 19 минут 51 секунду. Он отметился тремя бросками и двумя силовыми приемами. Команда не пропустила ни одной шайбы, когда россиянин был на площадке.
«Вегас» набрал 14 очков и лидирует в Западной конференции. «Анахайм» идет на последней строчке с 3-мя очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|14
|2
|Торонто
|8
|4
|4
|9
|3
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|4
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|8
|5
|3
|11
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|7
|Ванкувер
|8
|1
|7
|4
|8
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
Результаты / календарь
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31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|01:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|29.10
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Бостон
|- : -
|29.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|- : -
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -
|29.10
|05:30
|
Аризона – Виннипег
|- : -
|29.10
|21:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|29.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -
|29.10
|23:00
|
Флорида – Оттава
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43
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