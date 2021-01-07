Ватанен вернулся в «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Сами Ватаненом. Защитник заключил соглашение сроком на 1 сезон и на сумму в 2 миллиона долларов.

Ватанен выступал за «Дэвилз» с 2017 по 2020 год, а перед стартом плей-офф-2019/20 присоединился к «Каролине».

Всего в составе «Нью-Джерси» Ватанен провел 154 матча и набрал 68 (12+56) очков. В прошлом сезоне на его счету 23 (5+18) очка в 47 играх регулярного чемпионата, а также 3 голевых передачи в 7 играх плей-офф за «Харрикейнз».