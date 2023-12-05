Василевский признан второй звездой матча с «Далласом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:0).

29-летний россиянин отразил 25 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль. Первой звездой признан форвард Брэнден Хайгел, третья звезда — форвард Энтони Сирелли, который оформил дубль.

В текущем сезоне Василевский провел 5 матчей, пропустив 14 шайб при 88,7 процента отраженных бросков.