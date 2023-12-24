Василевский признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Тампа»

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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча с «Вашингтоном» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский вратарь отразил 32 броска, показав процент сейвов — 96, 97.

Второй звездой матча стал голкипер «Вашингтона» Чарди Линдгрен — 19 сейвов при 95 процентах отраженных бросков.

Третьей звездой встречи стал нападающий «Кэпиталз» Энтони Манта, который отметился заброшенной шайбой.