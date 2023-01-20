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Сегодня, 06:35

Василевский, Панарин и Сорокин примут участие в Матче звезд НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

В Северной Америке завершилось голосование болельщиков, которые выбрали игроков на Матч звезд НХЛ.

Столичный дивизион: вратарь Илья Сорокин («Айлендерс»), форвард Артемий Панарин и защитник Адам Фокс (оба — «Рейнджерс»);

Атлантический дивизион: вратарь Андрей Василевский («Тампа»), форвард Давид Пастрняк («Бостон»), форвард Остон Мэттьюс («Торонто»);

Центральный дивизион: вратарь Коннор Хеллебайк («Виннипег»), форварды Микко Рантанен и Натан Маккиннон (оба — «Колорадо»);

Тихоокеанский дивизион: вратарь Стюарт Скиннер и форвард Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон»), форвард Бо Хорват («Ванкувер»).

Матч звезд НХЛ пройдет в ночь с 4 на 5 февраля на арене «Флориды».

Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Илья Сорокин
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 43 29 14 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 43 18 25 44
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 29 17 59
2 Даллас 46 26 20 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 44 26 18 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 46 25 21 53
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 03:00
Каролина – Миннесота
 5 : 2
20.01 03:00
Коламбус – Анахайм
 3 : 5
20.01 03:00
Монреаль – Флорида
 2 : 6
20.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 1 : 3
20.01 03:00
Торонто – Виннипег
 4 : 1
20.01 03:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 4
20.01 03:30
Баффало – Айлендерс
3 : 2 ОТ
20.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 5 : 2
20.01 05:00
Аризона – Вашингтон
 0 : 4
20.01 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 - : -
20.01 06:00
Вегас – Детройт
 - : -
20.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 - : -
20.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 70
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 64
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

44 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 19 2.17
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