Василевский может побить рекорд Хабибулина

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский может установить новый рекорд клуба. Россиянин помогает команде набрать очки на протяжении последних 16 матчей — у него 14 побед и 2 поражения в дополнительное время, сообщает официальный сайт НХЛ.

По этому показателю он сравнялся с бывшим голкипером «Тампы» Николаем Хабибулиным, который в 2003 году также набирал очки вместе с командой на протяжении 16 матчей.

В ближайшей встрече «Лайтнинг» сыграют против «Питтсбурга».