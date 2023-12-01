Форвард «Вашингтона» Уилсон оформил первый хет-трик в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4).

Для 29-летнего канадца это первый хет-трик в НХЛ. Дважды в матче ему ассистировал Александр Овечкин.

В текущем сезоне Уилсон провел 20 матчей, в которых набрал 12 (7+5) очков.