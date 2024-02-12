«Вашингтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Нападающий и капитан хозяев Александр Овечкин забросил 835-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 59 голов.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции с 76 очками в 53 матчах.

«Вашингтон» идет на 11-й строчке «Востока» с 54 очками в 51 игре.