Овечкин вышел на 41-е место по числу проведенных матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 41-е место по числу матчей, проведенных в НХЛ.

Игра против «Ванкувера» (2:3 ОТ) стала для форварда 1395-й в лиге. 38-летний россиянин сравнялся по этому показателю с чехом Романом Хамрликом и теперь делит с ним 41-ю строчку.

Рекорд по числу матчей в НХЛ принадлежит канадцу Патрику Марло, который провел 1779 игр в лиге.

В матче с «Ванкувером» Овечкин забросил свою 835-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 59 голов.