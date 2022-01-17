Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Ванкувером», у Кузнецова два ассиста

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Ванкуверу» со счетом 2:4.

В составе «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин и Том Уилсон, которым ассистировал Евгений Кузнецов. У «Кэнакс» дубль оформил Элиас Петтерссон, еще по одному голу забили Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

После этого матча «Вашингтон» с 51 очком занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 37 очками — на 13-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Голы: Овечкин — 26 (бол., Шульц, Кузнецов), 10:31 — 1:0. Петтерссон — 7 (бол., Хорват, Хьюз), 20:33 — 1:1. Петтерссон — 8 (Экман-Ларссон, Хегландер), 24:48 — 1:2. Хорват — 13 (бол., Миллер, Хьюз), 38:50 — 1:3. Уилсон — 11 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 46:22 — 2:3. Миллер — 12 (п.в., Бесер), 59:02 — 2:4.

Вратари: Самсонов (57:55 — 59:02, 59:25) — Демко.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 33 (11+11+11) — 32 (16+8+8).

Наши: Кузнецов (20.32/0/-1), Овечкин (21.10/7/-1), Орлов (21.44/2/-1) — Подколзин (7.28/0/0).

16 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.