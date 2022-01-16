Овечкин вышел на 101-е место по матчам в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Капитан столичной команды проводит свой 1236-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин обогнал Стива Томаса, занимающего теперь 102-ю строчку.

В игре с «Кэнакс» россиянин отличился заброшенной шайбой. Он сравнялся с лидером гонки бомбардиров нынешнего сезона Леоном Драйзайтлем. У обоих хоккеистов теперь по 26 голов.