Кузнецов признан третьей звездой матча с «Ванкувером»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

29-летний россиянин сделал две результативные передачи. Первой звездой признан автор дубля в составе «Кэнакс» Элиас Петтерссон, вторая звезда — Бо Хорват, который забил один гол и сделал один ассист.

В текущем сезоне Кузнецов провел 36 матчей, в которых набрал 38 (12+26) очков.