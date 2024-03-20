«Вашингтон» на своем льду сыграет против «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 21 марта. Встреча пройдет на арене «Кэпитал-Уан Арене» в Вашинтоне, США. Начало — в 02.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Торонто» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 75 очков. «Торонто» идет на 5-й строчке «Востока», имея в своем активе 85 очков. «Вашингтон» занимает сейчас 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 75 очков. «Торонто» идет на 5-й строчке «Востока», имея в своем активе 85 очков.

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