«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», пропустив четыре гола в третьем периоде. Овечкин оформил дубль

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» — 6:5. После второго периода «хищники» уступали 2:4, но сумели переломить ход встречи.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, набравший 3 (0+3) очка. На счету Александра Овечкина дубль в большинстве и показатель полезности «-1» за 19.45 на льду. У Евгения Кузнецова голевая передача и «-1» за 16.54. У Дмитрия Орлова результативная передача и «-3» за 19.43. Илья Самсонов остался на скамейке запасных

В параллельной встрече «Виннипег» обыграл «Миннесоту» — 4:2. На счету российского защитника канадской команды Дмитрия Куликова «-1», 2 минуты штрафа и бросок в створ за 18.45. Патрик Лайне набрал 4 (2+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 6:5 (1:1, 1:3, 4:1)

Голы: Эллер — 1 (Хэтэуэй, Карлсон), 9:17 — 0:1. Форсберг — 4 (Дюшен, Гранлунд), 10:39 — 1:1. Овечкин — 2 (бол., Карлсон, Кузнецов), 24:46 — 1:2. Джохансен — 1 (Арвидссон, Ярнкрок), 27:37 — 2:2. Уилсон — 1 (мен., Стивенсон), 32:28 — 2:3. Овечкин — 3 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 37:36 — 2:4. Джохансен — 2 (бол., Арвидссон, Йоси), 45:03 — 3:4. Дюшен — 1 (Форсберг, Гранлунд), 46:13 — 4:4. Оши — 3 (Орлов), 50:09 — 4:5. Бонино — 1 (Сиссонс, Уотсон), 54:52 — 5:5. Экхольм — 2 (Ярнкрок), 55:20 — 6:5.

Вратари: Ринне — Холтби (58:14 — 58:15, 58:29).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (13+9+16) — 26 (9+7+10).

Наши: — - Кузнецов (16.54/3/-1), Овечкин (19.45/2/-1), Орлов (19.43/3/-3).

11 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Виннипег» — «Миннесота» — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы: Хартман — 1, 13:08 — 0:1. Уилер — 3 (Шайфли, Лайне), 21:37 — 1:1. Лайне — 2 (Шайфли, Уилер), 29:10 — 2:1. Хант — 1 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 43:09 — 2:2. Коннор — 2 (Лайне, Пионк), 48:47 — 3:2. Рословик — 2 (Моррисси, Копп), 49:15 — 4:2. Лайне — 3 (п.в.), 57:41 — 5:2.

Вратари: Хеллебайк — Дубник (57:16 — 57:41).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (12+10+10) — 40 (16+15+9).

Наши: Куликов (19.06/1/-1) — -.

11 октября. Виннипег. Bell MTS Place.

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