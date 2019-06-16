"Вашингтон" продлил контракт с Хагелином

"Вашингтон" на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Карлом Хагелином. Соглашение с 30-летним шведом рассчитано на 4 сезона, за которые он получит 11 миллионов долларов (2,75 миллиона в среднем за год). В прошедшем сезоне его зарплата составляла 4 миллиона в год.

Швед перешел в "Вашингтон" из "Лос-Анджелеса" по ходу прошлого сезона. В 20 матчах в составе "Кэпиталз" на его счету 11 (3+8) очков. В семи играх плей-офф Хагелин отметился одной результативной передачей.