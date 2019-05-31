"Вашингтон" принял объяснения и извинения Кузнецова по скандальному видео

"Вашингтон" прокомментировал ситуацию со скандалом с нападающим команды, форвардом сборной России Евгением Кузнецовым.

Ранее в Твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста. На ролике Кузнецов находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед ним на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

– Помимо проведения собственной проверки, мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, которое было распространено в социальных сетях. Мы разочарованы его присутствием на видео, но принимаем его объяснения и извинения за то, что он поставил себя в неудачную ситуацию. Евгений – потрясающий игрок и активный член нашего сообщества. Мы ожидаем, что он научится на собственном опыте и будет поддерживать как стандарты организации для него, так и свои собственные, – говорится в заявлении клуба.

Сам Кузнецов ранее заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.

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