Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Евгений Кузнецов​ прокомментировал ситуацию со скандальным видео.

– Я хотел бы прокомментировать видео с моим участием, которое появилось в интернете в понедельник. Хотя я никогда в своей жизни и карьере не принимал запрещенных наркотиков, я хотел бы публично извиниться перед "Вашингтоном", моими товарищами по команде, нашими болельщиками и всеми остальными за то, что поставил себя в плохую ситуацию. Это урок для меня, – цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

Ранее в Твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста. На ролике Кузнецов находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед ним на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

Сам Кузнецов заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.

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