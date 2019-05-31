НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова

НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием нападающего "Вашингтона" , форварда сборной России Евгения Кузнецова.

– Мы тщательно изучили ситуацию, связанную с появлением ролика в Интернете 27 мая с участием нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова. Наше изучение вопроса, помимо установления всех фактов, включало в себя диалог с самим Кузнецовым. Разумеется, мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер. Сказанное Кузнецовым согласуется с теми сведениями, которые мы собрали самостоятельно. В этой связи мы не считаем нужным подвергать сомнению его слова. Считаем этот вопрос исчерпанным, – говорится в заявлении лиги.

Ранее в Твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста. На ролике Кузнецов находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед ним на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

Сам Кузнецов ранее заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.

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