«Вашингтон» победил «Каролину», Кузнецов и Свечников набрали по два очка

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. В составе хозяев 2 (0+2) очка набрал Андрей Свечников. Также на его счету 4 броска в створ за 16.04 на льду.

На счету Евгения Кузнецова 2 (1+1) очка, показатель полезности «+1» и 2 броска за 20.18. Он выиграл только 23% вбрасываний. У Александра Овечкина результативная передача, «-1», 2 минуты штрафа и бросок за 18.34. У Дмитрия Орлова передача за 22.09. Илья Самсонов отразил 38 бросков из 41.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вашингтон» — 3:4 (0:0, 0:2, 3:2)

Голы: Паник — 5 (Эллер), 22:58 — 0:1. Кузнецов — 16 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 25:07 — 0:2. Стаал — 6 (Песке, Свечников), 40:39 — 1:2. Эллер — 9 (бол., Овечкин, Орлов), 42:29 — 1:3. Врана — 16 (Кузнецов, Оши), 44:51 — 1:4. Терявяйнен — 8 (бол., Ахо, Свечников), 46:35 — 2:4. Дзингел — 8 (бол., Нечас, Гардинер), 52:35 — 3:4.

Вратари: Мразек (59:07) — Самсонов.

Штраф: 10 — 24.

Броски: 41 (18+8+15) — 29 (7+14+8).

Наши: Свечников (16.04/4/0) — Кузнецов (20.18/2/+1), Овечкин (18.34/1/-1), Орлов (22.09/1/0).

4 января. Роли. PNC Arena.