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Сегодня, 11:05

«Вашингтон» планирует провести собеседование с ассистентом тренера «Тампы» Хэлперном

Виталий Косик
Корреспондент
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Джефф Хэлперн.
Фото Tampa Bay Times

Ассистент тренера «Тампы» Джефф Хэлперн может возглавить «Вашингтон», сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

По информации источника, клуб планирует провести собеседование со специалистом.

«Слышал, что «Вашингтон Кэпиталс» планируют провести собеседование с помощником тренера «Лайтнинг» Джеффом Хэлперном в какой-то момент в процессе поиска главного тренера», — написал инсайдер в соцсетях.

15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

58-летний тренер тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
1 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
1 - 0
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Даллас
0 - 0
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
0 - 1
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 1
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Торонто
0 - 0
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 1
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
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6. Айлендерс - Каролина
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Результаты / календарь
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4.05 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 5 : 1
4.05 04:30
Вегас – Эдмонтон
 6 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 7 15
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 8 14
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 7 12
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 7 11
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Брэндон Монтур

Брэндон Монтур

Флорида

 8 6
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 0.95
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 6 1.84
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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