«Вашингтон» планирует провести собеседование с ассистентом тренера «Тампы» Хэлперном

Ассистент тренера «Тампы» Джефф Хэлперн может возглавить «Вашингтон», сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

По информации источника, клуб планирует провести собеседование со специалистом.

«Слышал, что «Вашингтон Кэпиталс» планируют провести собеседование с помощником тренера «Лайтнинг» Джеффом Хэлперном в какой-то момент в процессе поиска главного тренера», — написал инсайдер в соцсетях.

15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

58-летний тренер тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.