«Вашингтон» планирует провести собеседование с ассистентом тренера «Тампы» Хэлперном
Ассистент тренера «Тампы» Джефф Хэлперн может возглавить «Вашингтон», сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
По информации источника, клуб планирует провести собеседование со специалистом.
«Слышал, что «Вашингтон Кэпиталс» планируют провести собеседование с помощником тренера «Лайтнинг» Джеффом Хэлперном в какой-то момент в процессе поиска главного тренера», — написал инсайдер в соцсетях.
15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
58-летний тренер тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.
В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|4.05
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|5 : 1
|4.05
|04:30
|
Вегас – Эдмонтон
|6 : 4
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|8
|14
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|7
|12
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|11
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|8
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|0.95
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|6
|1.84
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96