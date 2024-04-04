«Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» в НХЛ в ночь на 5 апреля

«Вашингтон» и «Питтсбург» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ на льду «Кэпитал Уан Арены» в ночь с 4 на 5 апреля. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Вашингтон» — «Питтсбург» можно будет бесплатно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты с прямыми эфирами игры НХЛ — первый, второй и третий. Ключевые события встречи между «Кэпиталз» и «Пингвинз» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Вашингтон» с 82 набранными очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 74 матчей. «Питтсбург» с 79 баллами идет на 11-м месте на Востоке после 75 игр.

В текущем сезоне российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел 71 матч и набрал 59 (26+33) очков. Другой российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в нынешнем сезоне принял участие в 75 встречах и набрал 59 (23+36) очков.

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