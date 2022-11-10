«Питтсбург» обыграл «Вашингтон»: Малкин набрал одно очко, у Овечкина 7 силовых приемов
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из семи поражений.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Она стала для него восьмой в этом сезоне.
Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Алексеев результативными действиями не отметились. У капитана «Вашингтона» Овечкина — семь силовых приемов в этой встрече.
«Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции (14 очков), а «Питтсбург» — 14-е (12 очков).
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«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Голы: Зукер — 3 (Малкин, Ракелль), 27:43 — 0:1. Макгинн — 2 (мен., Картер), 32:53 — 0:2. Питри — 2 (Кросби, Гюнцель), 35:05 — 0:3. Юханссон — 4 (Милано, Дженсен), 52:22 — 1:3. Гюнцель — 7 (п.в., Летанг, Петтерссон), 58:24 — 1:4.
Вратари: Кемпер (58:05 — 58:24) — Десмит.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 25 (7+11+7) — 28 (10+10+8).
Наши: Алексеев (11.47/1/-1), Кузнецов (18.11/5/-1), Овечкин (21.04/1/-2) — Малкин (16.45/1/+1).
10 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.
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Эдмонтон – Вашингтон
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Калгари – Аризона
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|6.12
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|И
|О
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|48
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|26
|42
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Джейсон Робертсон
Даллас
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|41
|И
|Г
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Джейсон Робертсон
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|25
|23
|
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|26
|22
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