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10 ноября, 06:03

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон»: Малкин набрал одно очко, у Овечкина 7 силовых приемов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из семи поражений.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Она стала для него восьмой в этом сезоне.

Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Алексеев результативными действиями не отметились. У капитана «Вашингтона» Овечкина — семь силовых приемов в этой встрече.

«Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции (14 очков), а «Питтсбург» — 14-е (12 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Зукер — 3 (Малкин, Ракелль), 27:43 — 0:1. Макгинн — 2 (мен., Картер), 32:53 — 0:2. Питри — 2 (Кросби, Гюнцель), 35:05 — 0:3. Юханссон — 4 (Милано, Дженсен), 52:22 — 1:3. Гюнцель — 7 (п.в., Летанг, Петтерссон), 58:24 — 1:4.

Вратари: Кемпер (58:05 — 58:24) — Десмит.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 25 (7+11+7) — 28 (10+10+8).

Наши: Алексеев (11.47/1/-1), Кузнецов (18.11/5/-1), Овечкин (21.04/1/-2) — Малкин (16.45/1/+1).

10 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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3 Айлендерс 26 16 10 32
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
7 Филадельфия 26 9 17 23
8 Коламбус 23 8 15 18
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1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Детройт 24 12 12 29
5 Флорида 25 12 13 28
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3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
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8 Чикаго 24 7 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
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