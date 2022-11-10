«Флорида» переиграла «Каролину»: российские вратари Бобровский и Кочетков остались в запасе

«Флорида» выиграла у «Каролины» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» потерпели второе подряд поражение, а «Пантерз» одержали вторую победу кряду.

Российские вратари Сергей Бобровский и Петр Кочетков, выступающие за «Флориду» и «Каролину» соответственно, провели всю эту встречу на скамейке запасных.

«Каролина» идет на 5-м месте в Восточной конференции, а «Флорида» — на 6-м. У обеих команд по 17 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Каролина» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Казинс — 1 (Монтур, Беннетт), 9:21 — 1:0. Барков — 3 (бол., Верхэге, Монтур), 50:20 — 2:0. Беннетт — 3 (п.в., Лунделл, Монтур), 59:54 — 3:0.

Вратари: Найт — Раанта (57:06 — 59:54).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (12+13+11) — 40 (11+11+18).

Наши: — - Свечников (19.31/2/-1).

10 ноября. Майами. FLA Live Arena.