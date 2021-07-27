«Флорида» обменяла Строльмана в «Аризону»

«Флорида» и «Аризона» произвели обмен. «Пантерз» получили право выбора в 7-м раунде драфта 2023 года.

«Койотс» получили защитников Антона Строльмана и Владислава Колячонка, а также право выбора во втором раунде на драфте НХЛ 2024 года.

В прошедшем сезоне 34-летний Строльман сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 9 (3+6) очков. В плей-офф он принял участие в 5 встречах.

На счету Колячонка в сезоне-2020/21 46 матчей и 6 (1+5) очков в КХЛ за минское «Динамо», а также 2 голевые передачи в 10 встречах АХЛ в составе «Сиракьюз Кранч».