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«Флорида» обменяла Строльмана в «Аризону»

06:47
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«Флорида» и «Аризона» произвели обмен. «Пантерз» получили право выбора в 7-м раунде драфта 2023 года.

«Койотс» получили защитников Антона Строльмана и Владислава Колячонка, а также право выбора во втором раунде на драфте НХЛ 2024 года.

В прошедшем сезоне 34-летний Строльман сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 9 (3+6) очков. В плей-офф он принял участие в 5 встречах.

На счету Колячонка в сезоне-2020/21 46 матчей и 6 (1+5) очков в КХЛ за минское «Динамо», а также 2 голевые передачи в 10 встречах АХЛ в составе «Сиракьюз Кранч».

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Евгений Козинов все материалы автора

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