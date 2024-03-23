«Вашингтон» по буллитам обыграл «Каролину». Овечкин набрал 2 очка
«Вашингтон» на своем льду выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 Б. «Кэпиталз» прервали пятиматчевую победную серию «Харрикейнз».
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. 38-летний россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до 48 шайб — 846 против 894.
Иван Мирошниченко отметился двумя результативными передачами. На счету Андрея Свечникова один голевой пас.
«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на третьей строчке — 95 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Каролина» — 7:6 Б (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0)
Голы: Ахо — 28 (Гюнцель, Слэвин), 6:53 — 0:1. Милано — 11 (бол., Макмайкл), 12:45 — 1:1. Слэвин — 5 (Котканиеми, Ноесен), 19:12 — 1:2. Овечкин — 24 (бол., Строум, Мирошниченко), 33:59 — 2:2. Милано — 12 (Строум), 34:40 — 3:2. Ахо — 29 (Гюнцель), 35:23 — 3:3. Шей — 11 (Нечас), 39:54 — 3:4. Карлсон — 6 (бол., Лапьер, Овечкин), 43:45 — 4:4. Милано — 13 (Сандин, Строум), 48:19 — 5:4. Джарвис — 27 (бол., Гюнцель, Свечников), 49:35 — 5:5. Макмайкл — 16 (ван Римсдайк, Мирошниченко), 53:53 — 6:5. Ахо — 30 (Нечас, Бернс), 57:39 — 6:6.
Победный буллит: Строум.
Вратари: Кемпер (37:05 — 37:11Линдгрен, 40:00, 65:00) — Кочетков (57:20 — 57:39, 65:00).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 25 (4+9+10+2) — 31 (10+12+7+2).
Наши: Алексеев (7.59/0/0), Мирошниченко (13.07/2/+1), Овечкин (22.08/5/0) — Кузнецов (16.21/2/0), Орлов (16.53/0/+1), Свечников (16.55/4/-1).
23 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|70
|46
|24
|96
|2
|Каролина
|71
|44
|27
|95
|3
|Филадельфия
|70
|35
|35
|79
|4
|Вашингтон
|69
|34
|35
|77
|5
|Айлендерс
|69
|29
|40
|73
|6
|Нью-Джерси
|70
|34
|36
|72
|7
|Питтсбург
|69
|30
|39
|69
|8
|Коламбус
|69
|23
|46
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|41
|30
|97
|2
|Флорида
|69
|45
|24
|94
|3
|Торонто
|68
|39
|29
|87
|4
|Тампа-Бэй
|69
|38
|31
|82
|5
|Детройт
|70
|36
|34
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|8
|Оттава
|68
|28
|40
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|71
|43
|28
|95
|2
|Виннипег
|69
|44
|25
|93
|3
|Колорадо
|69
|44
|25
|93
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Сент-Луис
|70
|37
|33
|77
|6
|Миннесота
|70
|34
|36
|76
|7
|Аризона
|69
|28
|41
|61
|8
|Чикаго
|70
|19
|51
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|70
|44
|26
|96
|2
|Эдмонтон
|67
|42
|25
|88
|3
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|83
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|81
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|68
|28
|40
|68
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|69
|16
|53
|39
|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Каролина
|7 : 6 Б
|23.03
|03:00
|
Даллас – Питтсбург
|4 : 2
|23.03
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
|23.03
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|- : -
|23.03
|20:00
|
Айлендерс – Виннипег
|- : -
|23.03
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|23.03
|21:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|122
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|69
|117
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|112
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|66
|50
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|69
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Джейк Аллен
Нью-Джерси
|4
|1.76