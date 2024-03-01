«Вашингтон» на своем поле сыграет против «Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с пятницы на субботу, 2 марта. Встреча пройдет на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Филадельфия» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Вашингтон» занимает сейчас 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка. «Филадельфия» идет на 8-й строчке «Востока», имея в своем активе 69 очков. «Вашингтон» занимает сейчас 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка. «Филадельфия» идет на 8-й строчке «Востока», имея в своем активе 69 очков.

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