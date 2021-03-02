«Ванкувер» победил «Виннипег» и прервал серию из четырех поражений

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:0.

Отличились Нейт Шмидт, Ти Джей Миллер, Нильс Хегландер и Элиас Петтерссон. «Кэнакс» прервали серию из четырех поражений подряд.

После этого матча «Ванкувер» с 20 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 27 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Ванкувер» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Шмидт — 3 (Саттер, Годетт), 8:28 — 0:1. Миллер — 5 (Шмидт, Петтерссон), 8:46 — 0:2. Хегландер — 4 (бол., Майерс, Годетт), 14:50 — 0:3. Петтерссон — 9 (п.в., Бесер), 56:26 — 0:4.

Вратари: Хеллебак (54:38 — 56:26) — Демко.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (7+5+15) — 19 (7+8+4).

2 марта. Виннипег. Bell MTS Place.