«Ванкувер» ведет переговоры с Петтерссоном и Хьюзом о новых контрактах
20:07
«Ванкувер» начал переговоры по новым контрактам с форвардом Элиасом Петтерссоном и защитником Куинном Хьюзом.
«Еще не обсуждали цифры, но говорили о том, что интересует игроков, на какой срок мы хотели бы заключить новые соглашения. Мы больше внимания уделим деталям в ближайшие недели», — цитирует генерального менеджера клуба Джима Беннинга сайт НХЛ.
Для Петтерссона и Хьюза нынешний сезон является последним по трехлетним контрактам новичков. Оба хоккеиста могут получить статус ограниченно свободных агентов.
В 26 играх нынешнего сезона Петтерссон набрал 21 (10+11) очко. Хьюз является самым результативным: на его счету 28 (2+26) баллов в 37 играх.
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