«Ванкувер» ведет переговоры с Петтерссоном и Хьюзом о новых контрактах

«Ванкувер» начал переговоры по новым контрактам с форвардом Элиасом Петтерссоном и защитником Куинном Хьюзом.

«Еще не обсуждали цифры, но говорили о том, что интересует игроков, на какой срок мы хотели бы заключить новые соглашения. Мы больше внимания уделим деталям в ближайшие недели», — цитирует генерального менеджера клуба Джима Беннинга сайт НХЛ.

Для Петтерссона и Хьюза нынешний сезон является последним по трехлетним контрактам новичков. Оба хоккеиста могут получить статус ограниченно свободных агентов.

В 26 играх нынешнего сезона Петтерссон набрал 21 (10+11) очко. Хьюз является самым результативным: на его счету 28 (2+26) баллов в 37 играх.