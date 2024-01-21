«Ванкувер» — «Торонто»: видеообзор матча

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» — 6:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэнакс» 3 (2+1) очка набрал Конор Гарланд, дубль оформил Нильс Хегландер, еще по голу забили Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон. У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Вильям Нюландер, еще одну шайбу забросил Джейк Маккейб.

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