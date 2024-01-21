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Сегодня, 07:10

«Ванкувер» — «Торонто»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» — 6:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэнакс» 3 (2+1) очка набрал Конор Гарланд, дубль оформил Нильс Хегландер, еще по голу забили Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон. У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Вильям Нюландер, еще одну шайбу забросил Джейк Маккейб.

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ХК Ванкувер Кэнакс
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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 46 25 21 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 44 22 22 50
5 Нью-Джерси 44 23 21 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 28 17 65
2 Флорида 45 27 18 58
3 Тампа-Бэй 46 24 22 53
4 Торонто 44 22 22 52
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 46 19 27 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 41 16 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 45 27 18 59
4 Нэшвилл 46 25 21 51
5 Аризона 44 22 22 47
6 Сент-Луис 44 22 22 46
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 46 31 15 66
2 Вегас 45 26 19 57
3 Эдмонтон 41 25 16 51
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5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
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Нью-Джерси – Даллас
 2 : 6
21.01 03:00
Ванкувер – Торонто
 6 : 4
21.01 03:00
Бостон – Монреаль
 9 : 4
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Сент-Луис – Вашингтон
 3 : 0
21.01 06:00
Сан-Хосе – Анахайм
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Калгари – Эдмонтон
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21.01 06:00
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И Г
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Сэм Райнхарт

Флорида

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Давид Пастрняк

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Бостон

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