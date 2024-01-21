«Нью-Джерси» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Даллас» с 59 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 49 очками — на 10-й строчке «Востока».