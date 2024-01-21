«Бостон» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 9:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Бостон» с 65 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 45 очками — на 13-й строчке.