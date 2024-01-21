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Сегодня, 07:20

«Бостон» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 9:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Бостон» с 65 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 45 очками — на 13-й строчке.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
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2 Филадельфия 46 25 21 56
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4 Вашингтон 44 22 22 50
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6 Айлендерс 45 19 26 49
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8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 28 17 65
2 Флорида 45 27 18 58
3 Тампа-Бэй 46 24 22 53
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5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 46 19 27 45
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Сент-Луис – Вашингтон
 3 : 0
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Сан-Хосе – Анахайм
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