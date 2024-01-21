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Сегодня, 05:57

«Даллас» на выезде обыграл «Нью-Джерси»

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:2.

В составе «Старз» дубль оформил Роопе Хинтц, еще по голу забили Джо Павелски, Мэтт Дюшен, Крэйг Смит и Уайтт Джонстон. У «Дэвилз» шайбы забросили Йеспер Братт и Тайлер Тоффоли.

После этого матча «Даллас» с 59 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 49 очками — на 10-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Даллас» — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

Голы: Павелски — 19 (бол., Бенн, Робертсон), 5:42 — 0:1. Хинтц — 19 (мен., Сутер), 27:58 — 0:2. Дюшен — 15 (Сегин, Харли), 36:31 — 0:3. Хинтц — 20 (Джонстон, Сутер), 39:42 — 0:4. Смит — 5 (Делландреа, Харли), 42:10 — 0:5. Джонстон — 13 (Робертсон, Линделл), 47:18 — 0:6. Братт — 17 (Майер, Хишир), 53:15 — 1:6. Тоффоли — 17, 59:00 — 2:6.

Вратари: Доус — Уэджвуд.

Штраф: 22 — 6.

Броски: 31 (14+8+9) — 36 (14+16+6).

Наши: — - Дадонов (13.37/0/0).

21 января. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
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3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
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6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 45 27 18 58
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4 Торонто 44 22 22 52
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7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 41 16 25 33
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2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 45 27 18 59
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