«Ванкувер» собирается продлить контракт с главным тренером

«Ванкувер» собирается продлить контракт с главным тренером Брюсом Будро, сообщает журналист Рик Даливал.

Летом у 67-летнего специалиста истекает действующий договор. У клуба есть опция продления соглашения на следующий сезон. Если «Кэнакс» не воспользуются этим пунктом, то должны будут выплатить тренеру денежную компенсацию.

Напомним, что тренер пришел в команду в декабре по ходу нынешнего сезона.