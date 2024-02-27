«Миннесота» на своем поле сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 28 февраля. Встреча пройдет на «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле, штат Миннесота, США. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Миннесота» — «Каролины» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Миннесота» занимает сейчас 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 62 очка. «Каролина» идет на 5-й строчке «Востока», имея в своем активе 74 очка. «Миннесота» занимает сейчас 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 62 очка. «Каролина» идет на 5-й строчке «Востока», имея в своем активе 74 очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.