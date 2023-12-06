«Ванкувер» отыграл три шайбы у «Нью-Джерси», но уступил из-за пропущенного гола на последней минуте
«Ванкувер» проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6.
«Кэнакс» уступали со счетом 2:5 после двух периодов, сравняли счет за 4 минуты до конца третьего периода, но пропустили решающий гол за 35 секунд до конца основного времени.
Автором победной шайбы стал нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт.
«Дэвилз» занимают 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 25 очками в 23 матчах.
«Ванкувер» идет на четвертой строчке Запада с 33 очками в 26 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 5:6 (2:4, 0:1, 3:1)
Голы: Братт — 9 (Зигенталер), 3:40 — 0:1. Миллер — 14 (бол., Босер, Петтерссон), 8:24 — 1:1. Хаула — 7 (Д. Хьюз), 9:51 — 1:2. Д. Хьюз — 10 (Бол), 17:06 — 1:3. Маклеод — 5 (Бастиан, Лазар), 18:42 — 1:4. Джошуа — 4 (Гарлэнд, Блюгерс), 19:40 — 2:4. Л. Хьюз — 4 (бол., Д. Хьюз), 39:26 — 2:5. Босер — 18 (Миллер), 47:02 — 3:5. Лафферти — 7 (Хьюз, Петтерссон), 53:58 — 4:5. Хегландер — 8 (Хьюз, Босер), 56:34 — 5:5. Братт — 10 (Хишир, Бол), 59:26 — 5:6.
Вратари: Демко (59:26) — Ванечек.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 33 (13+7+13) — 32 (9+10+13).
Наши: Задоров (17.08/1/0), Кузьменко (14.14/2/-3), Михеев (13.55/1/0) — -.
6 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Нью-Джерси
|23
|12
|11
|25
|7
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|3
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|6.12
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|6 : 2
|6.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|3 : 5
|6.12
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|6.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|3 : 4 Б
|6.12
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|3 : 2
|6.12
|05:00
|
Калгари – Миннесота
|2 : 5
|6.12
|06:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|5 : 6
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87