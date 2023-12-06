Форвард «Ванкувера» Миллер побил рекорд результативности Буре и Могильного

Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

30-летний американец набрал 38 (14+24) очков в первых 26 матчах сезона-2023/24 — это лучший результат в истории клуба.

Предыдущий рекорд по числу результативных действий за первые 26 игр сезона принадлежал Павлу Буре, Александру Могильному и Тони Танти — всем троим удавалось набрать по 37 очков за этот период.