«Ванкувер» может обменять защитника Майерса

«Ванкувер» готов выслушать предложения по обмену защитника Тайлера Майерса, сообщает TFP.

Контракт 32-летнего игрока обороны рассчитан еще на два сезона. Кэпхит соглашения — 6 миллионов долларов в год.

Также игрок может предоставить список из 10 клубов, в которые его нельзя будет обменять.

Тайлер Майерс был выбран «Баффало» на драфте-2008 под общим 12-м номером. В НХЛ он выступал за «Баффало», «Виннипег» и «Ванкувер». Всего он провел в лиге 810 матчей и набрал 318 (86+232) очков.