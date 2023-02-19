«Ванкувер» разгромил «Филадельфию» в домашнем матче

«Ванкувер» дома обыграл «Филадельфию» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отметились Энтони Бовиллье, россиянин Андрей Кузьменко, Энтони Бовиллье, Филлип Ди Джузеппе и Эллиас Петтерссон, оформивший дубль. У гостей отличились Джастин Браун и Морган Фрост.

«Ванкувер» занимает 13-е место на «Западе», набрав 46 очков, «Филадельфия» идет на 14-м месте на «Востоке», имея в активе 55 очков.

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«Ванкувер» — «Филадельфия» — 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Голы: Бовилье — 12 (Шенн, Петтерссон), 14:24 — 1:0. Лотон — 14 (Дж. Браун, П. Браун), 15:56 — 1:1. Кузьменко — 24 (Шенн, Петтерссон), 21:53 — 2:1. Бовилье — 13 (бол., Петтерссон, Хьюз), 33:35 — 3:1. Фрост — 11 (бол., Конекны, Ристолайнен), 37:28 — 3:2. Ди Джузеппе — 2 (Бесер), 50:04 — 4:2. Петтерссон — 27 (мен., п.в.), 58:03 — 5:2. Петтерссон — 28 (мен., п.в., Миллер, Бир), 59:19 — 6:2.

Вратари: Силов — Харт (56:29 — 58:03, 58:40 — 59:19).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (11+4+8) — 37 (10+12+15).

Наши: Кузьменко (18.58/1/+2), Подколзин (12.23/0/0) — Проворов (20.25/1/-2).

19 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.