«Ванкувер» разгромил «Филадельфию» в домашнем матче
«Ванкувер» дома обыграл «Филадельфию» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отметились Энтони Бовиллье, россиянин Андрей Кузьменко, Энтони Бовиллье, Филлип Ди Джузеппе и Эллиас Петтерссон, оформивший дубль. У гостей отличились Джастин Браун и Морган Фрост.
«Ванкувер» занимает 13-е место на «Западе», набрав 46 очков, «Филадельфия» идет на 14-м месте на «Востоке», имея в активе 55 очков.
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«Ванкувер» — «Филадельфия» — 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Голы: Бовилье — 12 (Шенн, Петтерссон), 14:24 — 1:0. Лотон — 14 (Дж. Браун, П. Браун), 15:56 — 1:1. Кузьменко — 24 (Шенн, Петтерссон), 21:53 — 2:1. Бовилье — 13 (бол., Петтерссон, Хьюз), 33:35 — 3:1. Фрост — 11 (бол., Конекны, Ристолайнен), 37:28 — 3:2. Ди Джузеппе — 2 (Бесер), 50:04 — 4:2. Петтерссон — 27 (мен., п.в.), 58:03 — 5:2. Петтерссон — 28 (мен., п.в., Миллер, Бир), 59:19 — 6:2.
Вратари: Силов — Харт (56:29 — 58:03, 58:40 — 59:19).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (11+4+8) — 37 (10+12+15).
Наши: Кузьменко (18.58/1/+2), Подколзин (12.23/0/0) — Проворов (20.25/1/-2).
19 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|37
|18
|82
|2
|Нью-Джерси
|55
|36
|19
|77
|3
|Рейнджерс
|56
|33
|23
|75
|4
|Питтсбург
|55
|27
|28
|63
|5
|Айлендерс
|59
|28
|31
|63
|6
|Вашингтон
|58
|28
|30
|62
|7
|Филадельфия
|57
|22
|35
|54
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|55
|42
|13
|89
|2
|Торонто
|56
|34
|22
|76
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|59
|28
|31
|62
|5
|Детройт
|54
|26
|28
|60
|6
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|7
|Оттава
|54
|26
|28
|56
|8
|Монреаль
|56
|23
|33
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|54
|30
|24
|65
|4
|Миннесота
|55
|29
|26
|63
|5
|Нэшвилл
|53
|26
|27
|58
|6
|Сент-Луис
|55
|26
|29
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|54
|17
|37
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|33
|22
|70
|2
|Лос-Анджелес
|56
|31
|25
|69
|3
|Сиэтл
|55
|31
|24
|68
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|67
|5
|Калгари
|56
|26
|30
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|56
|17
|39
|45
|8
|Анахайм
|56
|17
|39
|40
|19.02
|01:00
|
Бостон – Айлендерс
|6 : 2
|19.02
|01:30
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 5
|19.02
|02:00
|
Даллас – Коламбус
|1 : 4
|19.02
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|5 : 1
|19.02
|04:00
|
Каролина – Вашингтон
|4 : 1
|19.02
|06:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|6 : 2
|19.02
|06:00
|
Калгари – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|19.02
|06:30
|
Вегас – Тампа-Бэй
|- : -
|19.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Аризона
|- : -
|19.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Баффало
|- : -
|19.02
|06:30
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|19.02
|22:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|19.02
|22:00
|
Оттава – Сент-Луис
|- : -
|19.02
|23:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|101
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|81
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|55
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|35
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|24
|2.12
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20