Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:44

«Ванкувер» разгромил «Филадельфию» в домашнем матче

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
«Ванкувер» в домашнем матче обыграл «Филадельфию».
Фото USA Today Sports

«Ванкувер» дома обыграл «Филадельфию» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отметились Энтони Бовиллье, россиянин Андрей Кузьменко, Энтони Бовиллье, Филлип Ди Джузеппе и Эллиас Петтерссон, оформивший дубль. У гостей отличились Джастин Браун и Морган Фрост.

«Ванкувер» занимает 13-е место на «Западе», набрав 46 очков, «Филадельфия» идет на 14-м месте на «Востоке», имея в активе 55 очков.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Филадельфия» — 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Голы: Бовилье — 12 (Шенн, Петтерссон), 14:24 — 1:0. Лотон — 14 (Дж. Браун, П. Браун), 15:56 — 1:1. Кузьменко — 24 (Шенн, Петтерссон), 21:53 — 2:1. Бовилье — 13 (бол., Петтерссон, Хьюз), 33:35 — 3:1. Фрост — 11 (бол., Конекны, Ристолайнен), 37:28 — 3:2. Ди Джузеппе — 2 (Бесер), 50:04 — 4:2. Петтерссон — 27 (мен., п.в.), 58:03 — 5:2. Петтерссон — 28 (мен., п.в., Миллер, Бир), 59:19 — 6:2.

Вратари: Силов — Харт (56:29 — 58:03, 58:40 — 59:19).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (11+4+8) — 37 (10+12+15).

Наши: Кузьменко (18.58/1/+2), Подколзин (12.23/0/0) — Проворов (20.25/1/-2).

19 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Филадельфия Флайерз
1
0
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Калгари» — «Рейнджерс», «Вегас» — «Тампа-Бэй» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 37 18 82
2 Нью-Джерси 55 36 19 77
3 Рейнджерс 56 33 23 75
4 Питтсбург 55 27 28 63
5 Айлендерс 59 28 31 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 57 22 35 54
8 Коламбус 56 18 38 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 55 42 13 89
2 Торонто 56 34 22 76
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 56 23 33 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 54 30 24 65
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 53 26 27 58
6 Сент-Луис 55 26 29 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 56 26 30 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
19.02 01:00
Бостон – Айлендерс
6 : 2
19.02 01:30
Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 5
19.02 02:00
Даллас – Коламбус
 1 : 4
19.02 03:00
Торонто – Монреаль
 5 : 1
19.02 04:00
Каролина – Вашингтон
 4 : 1
19.02 06:00
Ванкувер – Филадельфия
 6 : 2
19.02 06:00
Калгари – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
19.02 06:30
Вегас – Тампа-Бэй
 - : -
19.02 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 - : -
19.02 06:30
Сан-Хосе – Баффало
 - : -
19.02 06:30
Сиэтл – Детройт
 - : -
19.02 22:00
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
19.02 22:00
Оттава – Сент-Луис
 - : -
19.02 23:00
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 55 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 35 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости