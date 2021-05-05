Дубль Драйзайтля принес «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1.
В составе «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, еще по шайбе забросили Эван Бушар и Дарнелл Нерс, Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи. У «Кэнакс» отличился Брок Бесер.
После этого матча «Эдмонтон» с 66 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 41 очком — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Бесер — 19 (Хегландер, Эдлер), 0:34 — 1:0. Драйзайтль — 25 (Макдэвид), 34:29 — 1:1. Драйзайтль — 26 (бол., Макдэвид, Бэрри), 37:25 — 1:2. Бушар — 2 (бол., Нерс, Кахун), 39:13 — 1:3. Нерс — 16 (Арчибальд, Чейссон), 54:53 — 1:4.
Вратари: Демко — Смит.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (6+6+17) — 27 (7+14+6).
Наши: — - Куликов (17.26/0/+1).
5 мая. Ванкувер. Rogers Arena.
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