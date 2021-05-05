Форвард «Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал травму Артемия Панарина, которую он получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6).

« На мой взгляд, беззащитный Панарин без шлема — суперзвезда в нашей лиге. К сожалению, наш лучший игрок выбыл до конца сезона. Это досадный инцидент, не имеющий ничего общего с игрой или хоккеем», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

В середине второго периода форвард «Вашингтона» Том Уилсон затеял массовую драку, в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина. Последний получил травму и пропустит остаток сезона.

Том Уилсон в игре получил двойной малый штраф за грубость и 10-минутный дисциплинарный штраф. Позже дисциплинарный комитет выписал ему штраф в 5 тысяч долларов.